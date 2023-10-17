Российские военные применили новейшую огнеметную систему «Тосочка»

Российские военные применили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка», поразив скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из укрепленных районов в зоне военной операции. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве обороны России.

«Экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе», — заявили в Минобороны.

Как пишет агентство, специалисты войск РХБЗ высоко оценивают тактико-технические характеристики «Тосочки», выросшие за счет повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, а также увеличенной дальности и точности используемых боеприпасов.

Впервые системы ТОС-2 были представлены в июне 2020 года на параде в Москве. Они уже начали поступать в войска, где проходит их опытная эксплуатация.

В 2020 году глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что в ходе учений «Кавказ-2020» российские военные впервые применили новейшую тяжелую огнеметную систему «ТОС-2».

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