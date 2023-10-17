В Северной Корее назвали репетицией войны ядерные учения НАТО

В Северной Корее заявили, что ежегодно проходящие ядерные учения НАТО Steadfast Noon, в ходе которых отрабатывается сброс тактических ядерных бомб, являются репетицией ядерной войны. Об этом указывается в статье сотрудника Научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мёна, которая была опубликована пхеньянским Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Ким Дон Мён выразил мнение, что учения Steadfast Noon, в которых принимают участие различные боевые самолеты, в том числе истребители четвертого и пятого поколений и стратегический бомбардировщик B-52, отрабатывающие сброс размещенных в Европе тактических ядерных бомб B61, очевидно, являются репетицией ядерной войны.

Он назвал страны НАТО «ядерными фанатиками», которые при поддержке США играют в опаснейшие азартные игры с ядерным оружием. Ученый обвинил НАТО в систематическом нарушении международных договоров о ядерном разоружении и в угрозах ядерным оружием противостоящим им государствам.

Ким Дон Мён особо отметил, что «ядерное бешенство» США, уже вышедшее за опасные пределы, интенсивно проявляется на Корейском полуострове. Он призвал международное сообщество распознать действия США и НАТО по развязыванию термоядерной войны и совместными усилиями сорвать эти планы.

Ранее сообщалось, что КНДР считает рост военных расходов Японии, ее намерение принять на вооружение наступательные средства и участвовать в военных учениях с США и Южной Кореей признаками подготовки Токио к вторжению в Корею и «ведению агрессивной войны».

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».