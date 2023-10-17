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Российские бомбардировщики нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ

Минобороны РФ заявило об ударах по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ

Российские бомбардировщики нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

По его словам, бомбардировочной авиацией ВС РФ нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка.

В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчетов украинской армии, добавил Савчук.

16 октября сообщалось, что российские войска продвинулись на нескольких участках фронта. По данным РИА Новости, войска РФ перешли в наступление под Донецком — в направлении Авдеевки.

В настоящее время Вооруженные силы России занимают два выступа — в районе Водяного с одной стороны и Красногоровки — с другой. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, спустя много месяцев линия фронта на этом участке продвинулась.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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