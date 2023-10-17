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В Белом доме заявили, что США не ставят условия передачи оружия Израилю

Кирби: США не ставят условия передачи оружия Израилю и не диктуют планы операций

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Ohad Zwigenberg/AP

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не ставит перед Израилем условия применения американского оружия и военной техники и не диктует ему планы военных операций, в том числе в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на проведенный онлайн-брифинг для журналистов.

Кирби подчеркнул, что США, предоставляя военную помощь Израилю, не ставят никаких условий. По его словам, у Израиля есть право защищаться от террористической угрозы. Кирби выразил мнение, что израильские военные уважают жизни мирных жителей и соблюдает законы вооруженного конфликта.

Отвечая на вопрос журналистов о том, имеется ли договоренность, что Израиль не будет проводить наземную операцию в секторе Газа, пока президент США Байден находится на Ближнем Востоке, Кирби еще раз отметил, что Вашингтон не диктует военные условия и оперативные мандаты израильской армии.

Ранее сообщалось, что координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что поездка президента США Джо Байдена в Израиль не планировалась бы, если бы не было уверенности в обеспечении безопасности американского лидера на должном уровне.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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