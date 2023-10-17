Армия Израиля наносит удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по объектам военизированной ливанской шиитской организации и политической партии на территории Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам «Хезболлы» в Ливане», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что подробности будут позже.

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