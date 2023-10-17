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Армия Израиля заявила о ликвидации одного из главарей ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля заявила о ликвидации главы Совета Шуры ХАМАС Усаму Мазини в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что ликвидировала главу Совета Шуры палестинской группировки ХАМАС Усаму Мазини в секторе Газа.

«ЦАХАЛ и ISA ликвидировали Усаму Мазини, главу Совета Шуры террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

В израильской армии заявили, что Мазини отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.

ЦАХАЛ опубликовал видео, на котором показан ракетный удар по зданию в Газе, где, по его данным, находился один из главарей боевиков.

16 октября сообщалось, что израильские военные стягивают технику и резервистов к Голанским высотам.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. До 1967 года она являлась частью Сирии, была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны, которая завершилась соглашением, достигнутым между Израилем, Египтом, Сирией и Иорданией при посредничестве США и СССР.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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Война в Израиле
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