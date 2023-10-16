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Военные сообщили, что уничтожено три беспилотника над Белгородской областью

Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Белгородской областью

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Министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью.

«16 октября около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в военном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что сработали дежурные средства ПВО, которые сбили три украинских беспилотных летательных аппарата.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Белгородской области.

16 октября Гладков сообщал, что над Белгородской областью за сутки сбили четыре украинских БПЛА, дроны сбросили 11 взрывных устройств.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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