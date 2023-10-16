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В Белгородской области сбили несколько беспилотников, пострадавших нет

Гладков: ПВО сбила три БПЛА в Белгородской области, пострадавших нет

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Shutterstock

Системы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолетного типа», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Гладков.

Оперативные службы региона уточняют информацию о последствиях атаки БПЛА, добавил он.

Ранее 16 октября Гладков сообщал, что над Белгородской областью за сутки сбили четыре украинских БПЛА, дроны сбросили 11 взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника обнаружили на поле в Саратовской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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