В Израиле военные ищут данные о похищенных на границе с сектором Газа

Военнослужащие израильских войск добывают информацию о похищенных на границе с сектором Газа. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает ТАСС.

По его словам, Армия обороны Израиля «прочесывает» территорию вдоль границы с сектором Газа с обеих сторон.

16 октября телеканал i24 сообщал, что в плену у ХАМАС находятся порядка 200 человек.

В этот же день представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда выступил с утверждением, что в руках радикалов находятся от 200 до 250 заложников.

Накануне сирийский лидер Башар Асад обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным возможности прекращения конфликта в секторе Газа. Лидеры также заявили о необходимости срочной доставки гуманитарной помощи в регион.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.