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В Службе безопасности Израиля признали свою ошибку

Глава Службы безопасности Израиля признал, что ведомство пропустило атаку ХАМАС

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Majdi Fathi/Global Look Press

Директор Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар признал личную ответственность за то, что его ведомство пропустило 7 октября атаку ХАМАС на территорию страны. Об этом сообщает Ynet.

Он подчеркнул, что ответственность полностью лежит на нем.

По словам Бара, несмотря на все предупредительные меры, служба не обеспечила условия для предотвращения атаки ХАМАС.

До этого государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США, Израиль, Египет и ООН создают механизм для помощи сектору Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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