ЦАХАЛ вновь подвергся обстрелу с территории Ливана

Армия Израиля подверглась новому обстрелу со стороны территории Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«За последние полчаса были произведены выстрелы по нескольким постам Армии обороны Израиля вдоль ливанской границы. Кроме того, по танку Армии обороны Израиля была выпущена противотанковая ракета», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что израильские военные наносят ответные удары с помощью артиллерии.

До этого сообщалось, что на границе с Ливаном были обстреляны силы армии обороны Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.