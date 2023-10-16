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Минобороны опубликовало видео уничтожения ВСУ в районе Спорного

Минобороны: ВС России уничтожили склады и опорные пункты ВСУ у Спорного

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций украинских войск в районе Спорного артиллеристами «южной» группировки российских подразделений, сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

«Точным огнем артиллеристы уничтожают опорные пункты, технику и вооружение Вооруженных сил Украины, а также полевые склады боекомплекта», — говорится в отчете.

Поддержку российским войскам оказывают операторы беспилотников, они ведут контроль точности и корректировку огня.

15 октября Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области.

13 октября в Минобороны заявили, что российские ВС нанесли восемь групповых ударов «Искандер-М» в зоне СВО в течение несколько дней.

В конце сентября командир казачьего отряда спецназначения БАРС-16 рассказал, как штурмовой взвод ВСУ сымитировал сдачу в плен в районе Спорного.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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