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Израильские новейшие ракетные корабли нанесли удары по сектору Газа

Израильские новейшие ракетные корабли нанесли удары по объектам ХАМАС в Газе

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Армия обороны Израиля

Новейшие ракетные корабли Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) модели «Саар 6», «Ахи Оз» и «Ахи Маген» нанесли удары в сторону сектора Газа, сообщает в Telegram пресс-служба Армии обороны Израиля.

По информации военного ведомства, удары были нанесены по объекту, где производят оружие, аванпосту и наблюдательному пункту военно-морских сил палестинского радикального движения ХАМАС.

До этого в израильских Вооруженных силах сообщили, что за последние часы в секторе Газа были ликвидированы десятки постов ХАМАС. По данным ВС, с начала эскалации конфликта ЦАХАЛ ликвидировал шесть высокопоставленных представителей палестинской организации в секторе Газа.

В ХАМАС в свою очередь заявляли об ударах ракетами по Тель-Авиву и, в частности, по аэропорту Бен-Гурион.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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