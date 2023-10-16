Шойгу раскрыл потери ВСУ за время контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период так называемого летнего контрнаступления потеряли 1,5 тыс. бронемашин. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на совещании по оперативным вопросам, которое провел президент РФ Владимир Путин.

« <…> после начала летней кампании 4 июня противник понес <…> потери в живой силе, технике», — сказал Шойгу.

Глава ведомства назвал потери украинской армии «существенными и серьезными». Министр уточнил, что это сотни танков, и 1,5 тыс. бронированных машин.

По словам Шойгу, на отдельных направлениях по всей линии боевых действий выстроена достаточно глубокая оборона.

До этого попавший в российский плен младший лейтенант ВСУ Максим Савенко рассказал о больших потерях в своей бригаде.

16 октября отставной офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявлял, что на Краснолиманском направлении резко выросли потери украинских частей.

Ранее Шойгу прокомментировал использование кассетных боеприпасов на Украине.