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На Украине предъявили обвинения бежавшему в Россию военному

ГБР Украины обвинило в госизмене бежавшего в Россию военного украинских войск

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Alex Babenko/AP

Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинения в госизмене военному украинской армии, который бежал в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что военнослужащий сотрудничал с Москвой с 2014 года. Он служил в приграничных войсках и с началом специальной военной операции начал координировать удары по позициям украинских войск.

По информации следствия, когда военный получил ранение, он перевелся в Закарпатье, где возглавил группу киберзащиты одного из подразделений и продолжил передавать данные спецслужбам России.

В сообщении ведомства также отмечается, что, узнав о готовящейся проверке, военный пересек границу с Венгрией, затем вылетел в Турцию и оттуда направился в Москву.

3 октября управление Службы безопасности Украины выдвинуло обвинение в госизмене моряку украинского флота, который не передал стране единственную подводную лодку «Запорожье» после того, как Крым воссоединился с Россией.

До этого СБУ заочно предъявила новые обвинения блогеру-миллионнику Юрию Подоляке, в том числе во второй раз обвинив его в совершении государственной измены.

15 сентября Генеральная прокуратура Украины сообщала, что в украинский суд передали обвинительный акт в отношении бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьера страны Николая Азарова по обвинению в государственной измене.

Ранее СБУ арестовала имущество «охранника Януковича» на 50 млн гривен.

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