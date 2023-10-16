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В Белом доме оценили возможные действия «Хезболлы»

Белый дом не видит признаков готовности «Хезболлы» открыть фронт против ЦАХАЛ

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Marwan Naamani/Global Look Press

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не видят действительных признаков того, что радикальное движение «Хезболла» приняло решение открыть второй фронт против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американская сторона пристально следит за действиями «Хезболлы», что также является одной из причин отправки военные ресурсов США в регион, чтобы дать понять любому, кто хочет вмешаться в конфликт, что этого делать не следует.

До этого президент США Джо Байден предостерег Иран и ливанскую шиитскую организацию «Хезболла» от вовлечения в палестино-израильский конфликт.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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