Стало известно, зачем США удваивают огневую мощь на Ближнем Востоке

Американские власти удваивают огневую мощь на Ближнем Востоке, чтобы не допустить еще более масштабный региональный конфликт. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

»Пентагон стремительно удваивает количество американской огневой мощи, развернутой на Ближнем Востоке», — уточнили в статье.

Военные аналитики издания подчеркнули, что цель этой переброски сил — сдержать более масштабную региональную войну. Кроме того, Пентагон не исключает авиаудары для защиты американских интересов. Также, по информации газеты, США направили в Израиль группу сил специальных операций.

14 октября стало известно, зачем США послали самолеты на Ближний Восток. Источник в Пентагоне рассказал изданию Air Force Times, что цель усиления военных частей — не допустить эскалации и сдержать Иран и радикальные региональные группировки от вмешательства в конфликт между ХАМАС и Израилем.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.