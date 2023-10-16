ХАМАС выпустил ракеты по двум городам Израиля

В городе Ашдод и в центральном районе пустыни Негев в Израиле прозвучали сирены. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«В городе Ашдод прозвучали сирены... В центральном районе Негева прозвучали сирены», — говорится в сообщении.

При этом палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что его боевое крыло «Бригады Аль-Кассам» обстреляли Ашдод ракетами.

«Бригады Аль-Кассама обстреляли оккупированный Ашдод ракетным обстрелом в ответ на нападение на мирное население», — говорится в сообщении движения.

Также в ХАМАС подтвердили, что выпустили ракеты в сторону города Беэр-Шева, расположенного в северном Негеве.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля и захватили более сотни заложников. На этом фоне израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», одной из ее целей было названо полное уничтожение ХАМАС. С тех пор израильские ВВС не прекращают наносить удары по объектам боевиков в секторе Газа и планируют начать там наземную военную операцию.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.