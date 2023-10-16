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Военный кабинет Израиля утвердил несколько целей операции в секторе Газа

KAN: израильский военный кабинет утвердил 4 цели операции в секторе Газа

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Amir Cohen/Reuters

Кабинет по ведению военных действий Израиля, который был создан в рамках чрезвычайного правительства, утвердил четыре главных цели военной операции в секторе Газа, в том числе полную ликвидацию военного и политического потенциала палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает радиостанция KAN, ссылаясь на документ.

«Среди других целей присутствуют устранение угрозы терроризма со стороны анклава, максимальные усилия по освобождению заложников и защита населения и границ страны», — уточнила радиостанция.

Накануне первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявлял, что готовящаяся наземная операция Израиля в секторе Газа станет пресечением красной линии для Ирана, такое развитие событий может привести к появлению новых фронтов.

До этого президент США Джо Байден предостерег Иран и ливанскую шиитскую организацию «Хезболла» от вовлечения в палестино-израильский конфликт.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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