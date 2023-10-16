Все больше украинцев верят в усталость Запада

Количество украинцев, верящих в усталость Запада, выросло до 30%. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии (КМИС).

Отмечается, что в сентябре 2022 года только 15% украинцев полагали, что поддержка со стороны Запада ослабевает и Киев будут подталкивать на уступки Москве. В октябре 2023 года количество таких украинцев выросло вдвое.

По данным института, 64% украинцев считают, что Запад продолжит поддерживать Украину. В сентябре 2022 года 73% украинцев придерживались такого мнения.

До этого секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне, украинский депутат Роман Костенко говорил, что европейские государства вряд ли смогут компенсировать Украине потерю поддержки со стороны США.

Он добавил, что украинская сторона в вопросах оружия и боеприпасов зависит от западных партнеров. Депутат Рады подчеркнул, что Украине нужны как огромное количество снарядов, так и больше новых вооружений.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.