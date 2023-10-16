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Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в своей бригаде

Украинский пленный Савенко сообщил, что от его бригады осталось около 40%

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Mstyslav Chernov/AP

Попавший в российский плен младший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Савенко сообщил РИА Новости, что потери в его бригаде составляют около 60%.

Он отметил, что потерь очень много.

«В основном, все раненые и погибшие — от артиллерийских обстрелов, дронов. У нас осталось от подразделения изначального где-то 40%. Из того состава, что был при формировании бригады», — сказал он.

Максим Савенко попал в плен на Запорожском направлении в октябре.

До этого отставной офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявлял, что на Краснолиманском направлении резко выросли потери Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что Вооруженные силы Украины не добились никаких результатов в ходе их контрнаступления, но понесли огромные потери.

Украинское контрнаступление, как заявляли в Министерстве обороны России, началось 4 июня этого года.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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