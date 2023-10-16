ХАМАС сообщил о новых ударах по Тель-Авиву

Боевое крыло ХАМАС «Бригады Изз Эд-Дина Аль-Кассама» в своем Telegram-канале сообщило о начале ракетной атаки по Тель-Авиву.

«Бригады Аль-Кассама бомбили Тель-Авив в ответ на сионистскую резню мирного населения», — указано в сообщении.

Ранее боевое крыло ХАМАС «Бригады Изз Эд-Дина Аль-Кассама» заявило, что нанесло ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.