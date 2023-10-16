ЦАХАЛ сообщил о воздушной тревоге в секторе Газа

В районе сектора Газа прозвучали сигналы воздушной тревоги, сообщает Telegram-канал Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ).

«В районе сектора Газа звучали сирены», — говорится в сообщении.

До этого сигналы воздушной тревоги прозвучали в израильском городе Ашкелон и в районе неподалеку от сектора Газа.

Истребители ЦАХАЛ также нанесли удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».