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На Украине планируют обучать пилотов для истребителей F-16

Игнат: на Украине хотят создать центры обучения пилотов истребителей F-16

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Global Look Press

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» заявил, что на Украине могут создать центры обучения пилотов для истребителей F-16.

«Это будет делаться безусловно. Центры обучения, мощные авиасимуляторы, авиатренажеры. Центр подготовки должен будет соответствовать тем стандартам, которые есть у наших партнеров. Это все будет, но для этого нужно время. Понимаем, что это непросто сделать», — сказал он.

При этом Игнат не указал, в какие именно сроки на Украине планируют наладить работу подобных центров подготовки.

До этого заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 в Румынии начнется до конца 2023 года.

В сентябре пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сообщал, что группа украинских летчиков и технических специалистов уже начали подготовку на истребителях F-16.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.

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Операция на Украине
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