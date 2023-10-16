Армия обороны Израиля заявила о задержании 40 разыскиваемых лиц

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильская контрразведка Шин Бет и Министерство нацбезопасности провели совместные рейды минувшей ночью, в ходе которых арестовали 40 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, среди них около 20 членов радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Отмечается, что в общей сложности с 7 октября в различных регионах Израиля было арестовано около 360 разыскиваемых лиц, порядка 210 из них связаны с ХАМАС.

Также в ЦАХАЛ заявили, что с 7 октября ликвидировали шесть высокопоставленных представителей ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля и захватили более сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», одной из ее целей было названо полное уничтожение ХАМАС. С тех пор израильские ВВС не прекращают наносить удары по объектам боевиков в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.