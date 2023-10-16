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В Запорожской области рассказали о предотвращении трех попыток штурма ВСУ

Рогов: ВСУ потеряли на Ореховском и Времевском направлениях свыше 200 бойцов

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что потери со стороны украинских военных в зоне боевых действий на Времевском и Ореховском направлениях превысили свыше 200 бойцов. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию в Запорожской области Рогов оценил 16 октября.

«Общие потери со стороны ВСУ и на Ореховском, и на Времевском направлениях за сутки — более 200 человек», — уточнил председатель регионального движения.

Как добавил Рогов, в зоне боевых действий на Времевском направлении Вооруженные силы Украины попытались осуществить три попытки штурма.

Благодаря разведданным артиллеристы ВС РФ смогли точным ударом уничтожить склад боеприпасов ВСУ в районе Малиновки, обратил внимание Рогов.

До этого МО сообщали, что ВС РФ уничтожили склад боеприпасов теробороны ВСУ в Запорожской области. В ежедневной сводке ведомства говорится, что склад принадлежал 102-й бригаде территориальной обороны ВСУ.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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