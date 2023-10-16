Российский танк вместе с дроном поразили украинскую технику на Запорожском направлении

Командир взвода с позывным «Сова» заявил РИА Новости, что под населенным пунктом Работино на Запорожском направлении российский танк с помощью расчета разведывательного дрона поразил технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сова» рассказал, что он передвигается на основном боевом танке Т-72 Б3М ОБХ, оборудованном по последнему слову техники. Этот танк военнослужащий называет безотказной машиной с тепловизорами и прицелами. По его словам, благодаря слаженной работе с расчетом беспилотного летательного аппарата можно вести прицельный огонь по противнику. Оператор беспилотника ведет целеуказание, корректируя огонь.

В последний выезд экипаж танка и расчет разведывательного дрона смогли поразить технику и личный состав украинских войск.

Кроме того, «Сова» сообщил, с какой западной техникой ему доводилось сталкиваться в бою.

«Пикапы, Bradley, еще какая-то французская ерунда, которая на колесах, колесные броневики США. Это на один зуб перекусить для танка. Разрываются они очень прекрасно от осколочного снаряда, металл разлетается, словно в щепки», — сказал он.

До этого сообщалось, что «Уралвагонзавод» передал Вооруженным силам РФ партию танков Т-90М и модернизированных Т-72 в модификации Т-72Б3М.

Ранее Запад восхитился темпами производства танков в России.