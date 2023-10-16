В Израиле не подтвердили гуманитарное перемирие с сектором Газа

Сообщения о гуманитарном перемирии между Израилем и сектором Газа ради вывода иностранцев с палестинской территории не соответствуют действительности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«В настоящее время в секторе Газа не действует режим перемирия и предоставления гуманитарной помощи в обмен на вывод иностранцев», — указано в сообщении.

В секторе Газа находятся несколько сотен заложников из числа граждан Израиля и других государств.

О перемирии в течение пяти часов сообщал телеканал Al Arabiya.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что расположенный на границе Египта и сектора Газа контрольно-пропускной пункт «Рафах» будет открыт.

Госсекретарь также рассказал, что США вместе с ООН, Египтом и Израилем разрабатывают механизм для доставки в сектор Газа помощи всем, кто в ней нуждается.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.