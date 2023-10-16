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Американский полковник рассказал о неожиданном ходе США на Украине

Полковник Макгрегор заявил, что США ищут выход из конфликта после провала ВСУ

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РИА «Новости»

В Соединенных Штатах начались поиски возможностей выйти из конфликта на Украине на фоне провалов Вооруженных сил Украины, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом сообщается на странице эксперта в социальной сети X.

«Уже сейчас ищут стратегию выхода из украинского конфликта, открыто этого не показывая», — пояснил Макгрегор.

Также он добавил, что украинский президент Владимир Зеленский и его политические спонсоры в Североатлантическом альянсе обещали серьезные успехи во время боевых действий на Украине, однако планы так и не воплотились в жизнь.

По причине высоких потерь среди украинских военнослужащих и катастрофического провала контрнаступления политики в США стали открыто выступать против украинского лидера, отметил полковник.

«Для Вашингтона все пошло не так», — заключил Макгрегор.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что результатов контрнаступления ВСУ нет, только огромные потери с их стороны.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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