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В Днепропетровской области под удар попал инфраструктурный объект

Власти Днепропетровской области сообщили о поражении инфраструктурного объекта

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Depositphotos

Глава областного совета Днепропетровской области Украины Николай Лукашук сообщил о поражении инфраструктурного объекта в районе города Никополь, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети чиновника.

По словам Лукашука, под ударом также оказались газопровод и четыре линии электропередачи. Какой именно объект инфраструктуры Никополя пострадал, Лукашук не уточнил.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в украинском городе Хмельницкий произошли взрывы.

О взрывах также сообщали в Миргороде, Кропивницком (ранее Кировоград) и в контролируемом Киевом городе Запорожье.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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