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Израиль объявил план эвакуации жителей приграничных с Ливаном населенных пунктов

Армия Израиля объявила эвакуацию из 28 населенных пунктов на границе с Ливаном

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Zhang Tianlang/Global Look Press

Управление по чрезвычайным ситуациям министерства обороны и армия Израиля заявило об осуществлении плана по эвакуации жителей приграничных с Ливаном районов до двух километров от границы ливано-израильской границы. Об этом говорится в совместном заявлении министерства и армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в план включены 28 населенных пунктов.

12 октября стало известно, что ЦАХАЛ направил резервистов в города на границе с Ливаном на фоне общего усиления войск на севере Израиля.

Впоследствии неоднократно сообщалось, что шиитская организация «Хезболла» выпускала ракеты в сторону Израиля. Страна не отставила это без ответа.

Ранее стало известно, что израильская армия нанесла новый удар по инфраструктуре «Хезболла» на территории Ливана в ответ на стрельбу, направленную со стороны Израиля.

«Хезболла» выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Сторонники организации придерживаются учения шиитского толка в исламе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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