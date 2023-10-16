Губернатор Севастополя предупредил об учениях в порту

Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что в порту Севастополя проходят учения флота по применению бомбометов.

«Ориентировочно до 8.30 в районе Северного мола — Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов. В городе все спокойно», — пишет Развожаев.

Севастополь несколько раз подвергался налетам украинских беспилотников — в том числе морским. Местные власти в социальных сетях регулярно обновляют информацию о ситуации в городе и заранее предупреждают о проведении учений, звуки которых можно спутать со взрывами.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что громкие звуки, раздавшиеся в Севастополе утром 15 октября, связаны с проведением в городе учений флота.

Он отметил, что громкие звуки раздались в районе Северного мола. Последний представляет собой заградительные сооружения, расположенные в главной бухе Севастополя.

Ранее в Севастополе рассказали об уничтожении боеприпасов времен Великой Отечественной войны, поднятых со дна бухты Гильзовая.