Обломки беспилотника нашли в Саратовской области

Обломки беспилотного летательного аппарата обнаружили в Саратовской области, их заметил комбайнер во время сбора урожая на поле агрофирмы «Пегас». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что дрон самолетного типа был ликвидирован в Балаковском районе российского региона. Никто не пострадал, разрушений также не обнаружено. В настоящее время поле частично оцеплено, обломки упавшего БПЛА изучают силовики.

15 октября в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные предотвратили попытку украинских военных осуществить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа на территорию Белгородской области.

Также российское оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 15 октября над территорией России было сбито 27 украинских беспилотников. Из них 18 были перехвачены в небе над Курской областью, еще два — над Белгородской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.