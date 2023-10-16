Воздушная тревога объявлена в одном из регионов Украины

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины утром 16 октября. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги в Харьковской области прозвучал в 7.51 (совпадает с мск).

Ранее в этот день в 1:10 воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР (Донецкой народной республики), Запорожской и Херсонской областях.

Также в ночь на 16 октября в украинских городах Кропивницком (ранее известном как Кировоград) и Миргороде Полтавской области, а также в контролируемом Киевом городе Запорожье, произошла серия взрывов.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.