На юге сектора Газа введен режим прекращения огня

В южных районах сектора Газа введен режим прекращения огня, сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, режим прекращения огня будет действовать в течение пяти часов.

До этого в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляли, что израильские военные используют в секторе Газа самое легкое и точное оружие.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус подчеркнул, что израильские военные привержены международному праву, поэтому стараются использовать самое легкое и точное из имеющегося вооружения для поражения целей в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».