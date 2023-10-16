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Американский генерал сообщил о деградации армии США

Генерал ВС США в отставке Болдук: армия ослабла при Байдене, не хватает кадров

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Michal Dyjuk/AP Photo

Отставной генерал Вооруженных сил США Дон Болдук заявил, что армия более неспособна вести несколько операций одновременно, сообщает телеканал Fox News.

В проблемах американской армии Болдук винит слабую власть президента Соединенных Штатов Джо Байдена и значительный дефицит личного состава.

«При администрации Байдена наша армия стала крайне слабой и испытывает нехватку кадров. С точки зрения логистики мы действительно не можем одновременно поддерживать многое, что происходит в мире», — заявил Болдук.

Он добавил, что армия США, как один из основных компонентов Вооруженных сил, столкнулась с тем, что не может привлекать новых рекрутов и удерживать ранее отслуживших контракт солдат. Это вызывает тревогу у многих в сфере национальной безопасности, пояснил Болдук.

Ранее в США объявили о наборе пенсионеров для того, чтобы собирать ПЗРК Stinger для Украины.

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