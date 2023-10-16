В США заявили об ослаблении американской армии из-за Украины

Отставной генерал армии США Дон Болдук заявил в эфире телеканала Fox News, что запасы оружия в Соединенных Штатах истощены из-за поставок на Украину.

По его словам, за время нахождения у власти администрации президента США Джо Байдена американские вооруженные силы «стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены».

«С точки зрения логистики мы не можем обеспечить участие в нескольких конфликтах, происходящих одновременно. И это весьма прискорбно», — продолжил Болдук.

Он также назвал это «тревожным сигналом для американского народа».

Как считает генерал, на протяжении последних лет руководство США думает о чем угодно, только не о «способах вести и выигрывать войны».

До этого газета The Wall Street Journal писала, что армия США испытывает кризис военных, — количество негодных к службе растет, а здоровые американцы не хотят идти служить.

Ранее сообщалось, что опрос показал заметное падение уровня доверия американцев к армии США — до самого низкого значения с 1997 года.