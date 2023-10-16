Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили об ослаблении американской армии из-за Украины

Генерал ВС США в отставке Болдук: американская армия ослабла из-за помощи Киеву

close
100%
Ted S. Warren/AP

Отставной генерал армии США Дон Болдук заявил в эфире телеканала Fox News, что запасы оружия в Соединенных Штатах истощены из-за поставок на Украину.

По его словам, за время нахождения у власти администрации президента США Джо Байдена американские вооруженные силы «стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены».

«С точки зрения логистики мы не можем обеспечить участие в нескольких конфликтах, происходящих одновременно. И это весьма прискорбно», — продолжил Болдук.

Он также назвал это «тревожным сигналом для американского народа».

Как считает генерал, на протяжении последних лет руководство США думает о чем угодно, только не о «способах вести и выигрывать войны».

До этого газета The Wall Street Journal писала, что армия США испытывает кризис военных, — количество негодных к службе растет, а здоровые американцы не хотят идти служить.

Ранее сообщалось, что опрос показал заметное падение уровня доверия американцев к армии США — до самого низкого значения с 1997 года.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий