Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израильская армия заявила, что использует в секторе Газа самое легкое и точное оружие

ЦАХАЛ: израильская армия использует в секторе Газа самое легкое и точное оружие

close
100%
Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что использует в секторе Газа самое легкое и точное оружие и действует в соответствии с нормами международного права, сообщает израильский новостной портал Ynet.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус подчеркнул, что израильские военные привержены международному праву и, как правило, стараются использовать самое легкое и точное из имеющегося оружия для поражения конкретных целей в секторе Газа. Он также отметил, что оружие израильской армии соответствует стандартам НАТО.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой. По его словам, произошедшее в секторе Газа обострение связано с палестинским движением ХАМАС. Как считает американский лидер, крайние элементы этого движения не представляют всех палестинцев.

До этого Байден говорил, что Израиль при ведении боевых действий против палестинской группировки ХАМАС должен следовать «правилам войны».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий