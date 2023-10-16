Израильская армия заявила, что использует в секторе Газа самое легкое и точное оружие

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что использует в секторе Газа самое легкое и точное оружие и действует в соответствии с нормами международного права, сообщает израильский новостной портал Ynet.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус подчеркнул, что израильские военные привержены международному праву и, как правило, стараются использовать самое легкое и точное из имеющегося оружия для поражения конкретных целей в секторе Газа. Он также отметил, что оружие израильской армии соответствует стандартам НАТО.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой. По его словам, произошедшее в секторе Газа обострение связано с палестинским движением ХАМАС. Как считает американский лидер, крайние элементы этого движения не представляют всех палестинцев.

До этого Байден говорил, что Израиль при ведении боевых действий против палестинской группировки ХАМАС должен следовать «правилам войны».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.