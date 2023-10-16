Российские военные отразили пять атак ВСУ под Артемовском

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в Артемовском районе Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 2-го батальона 56-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки», — сказал он.

Астафьев заявил, что российские военные также отразили атаку 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и две атаки подразделений 5-й штурмовой бригады противника в районе Клещеевки. Кроме того, подразделения 1-го армейского корпуса отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районе Дубово-Василевки, указал он.

Ранее Вадим Астафьев рассказал, что российские войска отразили атаки ВСУ в районе Клещеевки и вклинились в оборону противника на Донецком направлении.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ у Клещеевки.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.