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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны РФ: ВСУ на Купянском направлении потеряли до двух рот личного состава

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли на Купянском направлении до двух рот личного состава, передает ТАСС.

«Общие потери противника составили до двух рот живой силы, один танк, две боевые бронированные машины, два БПЛА, два пикапа», — сообщил он.

Он рассказал, что также в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией «Запада» уничтожена 152-мм самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С1 «Гвоздика».

На прошлой неделе военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины безуспешно предпринимают штурмовые действия на Купянском направлении.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что российские войска в районе города Купянск взяли в котел подразделения Вооруженных сил Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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