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Украинские уклонисты рассказали об угрожающих жизни медведях на границе с Румынией

BI: уклонисты ВСУ заявили о медведях и снайперах в лесу на границе с Румынией

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Ovidiu Micsik/Reuters

По информации издания Business Insider (BI), украинские мужчины, которые уклоняются от призыва в армию, испытывают страх перед медведями и снайперами в лесу на границе с Румынией.

Один из уклонистов по имени Артем рассказал, что попытки незаконно пересечь украино-румынскую границу связаны с высоким риском. Он отметил, что молодые люди на пропускном пункте рядом с границей предупредили его о наличии медведей и снайперов в лесах. Артем был задержан вместе с другими мужчинами, когда они сошли с поезда за 30 километров до границы.

Журналисты уточнили, что для побега из страны в Румынию необходимо пересечь Карпатские горы, где обитают дикие животные.

В сентябре стало известно, что в ходе обысков военно-врачебных и медико-социальных комиссий по всей Украине было выявлено более семи тысяч фиктивных дел военнообязанных.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

17 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 15 ноября 2023 года.

Ранее РИА Новости писали, что на Украине установили приоритет при обмене военнопленными с Россией.

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