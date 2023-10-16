На Украине сообщили о мощном взрыве в Миргороде

Мощный взрыв второй раз за ночь произошел в городе Миргород, расположенном в Полтавской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале пишет украинское издание «Зеркало недели».

«Миргород, местные паблики сообщают о мощном взрыве», — сказано в сообщении.

16 октября сообщалось, что в украинских городах Кропивницком (ранее известном как Кировоград) и Миргороде Полтавской области, а также в контролируемом Киевом городе Запорожье, произошла серия взрывов.

Также в понедельник стало известно, что в украинском городе Днепр (ранее известном как Днепропетровск) произошла серия взрывов.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.