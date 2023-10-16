Байден отверг участие войск США в конфликте на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил, что не считает необходимым участие американских войск в конфликте на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление он сделал в интервью CBS.

«Я не думаю, что в этом есть необходимость. Израиль имеет одну из лучших армий в мире», — сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого Байден говорил, что Израиль при ведении боевых действий против палестинской группировки ХАМАС должен следовать «правилам войны».

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.