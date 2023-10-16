Еще в двух городах Украины произошли взрывы, сирены звучат в восьми областях

В украинских городах Кропивницком (ранее известном как Кировоград) и Миргороде Полтавской области, а также в контролируемом Киевом городе Запорожье, произошла серия взрывов. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Ранее была зафиксирована серия взрывов в городе Днепр (ранее известном как Днепропетровск).

По последним данным, в 1:10 по московскому времени объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР (Донецкой народной республики), Запорожской и Херсонской областях.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.