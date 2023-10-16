Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦАХАЛ нанесла новый удар по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

В Ливане по инфраструктуре «Хезболлы» армия Израиля нанесла новый удар

close
100%
Omar Sanadiki/Reuters

Израильская армия нанесла новый удар по инфраструктуре шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии.

В заявлении говорится: «Недавно израильская оборонительная армия провела удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане в ответ на вчерашнюю стрельбу, направленную со стороны израильской территории».

15 октября ЦАХАЛ также нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что израильские вооруженные силы атаковали несколько военных объектов движения «Хезболла» в Ливане в ответ на минометные обстрелы израильской территории ранее в течение дня.

В заявлении отмечается, что самолеты, артиллерия и танки ЦАХАЛ нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане в ответ на действие организации.

До этого глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что ливанская группировка «Хезболла» может встать на сторону палестинского движения ХАМАС в конфликте с Израилем.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий