ЦАХАЛ нанесла новый удар по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

Израильская армия нанесла новый удар по инфраструктуре шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии.

В заявлении говорится: «Недавно израильская оборонительная армия провела удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане в ответ на вчерашнюю стрельбу, направленную со стороны израильской территории».

15 октября ЦАХАЛ также нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что израильские вооруженные силы атаковали несколько военных объектов движения «Хезболла» в Ливане в ответ на минометные обстрелы израильской территории ранее в течение дня.

В заявлении отмечается, что самолеты, артиллерия и танки ЦАХАЛ нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане в ответ на действие организации.

До этого глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что ливанская группировка «Хезболла» может встать на сторону палестинского движения ХАМАС в конфликте с Израилем.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.