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Армия Израиля нанесла новые удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ сообщил об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

Израиль возобновил удары по группировке «Хезболла» на территории Ливана, сообщается в Telegram-канале армии.

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по террористическим целям «Хезболла» в Ливане. Подробности последуют», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские вооруженные силы атаковали несколько военных объектов движения «Хезболла» в Ливане в ответ на минометные обстрелы израильской территории ранее в течение дня.

В заявлении отмечается, что самолеты, артиллерия и танки ЦАХАЛ нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане в ответ на действие организации.

До этого глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что ливанская группировка «Хезболла» может встать на сторону палестинского движения ХАМАС в конфликте с Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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Война в Израиле
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