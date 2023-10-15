Число погибших жителей Палестины в секторе Газа превысило 2500

Число жертв в секторе Газа в результате бомбардировок Израилем возросло до 2670 человек. Такие данные приводит Associated Press со ссылкой на министерство здравоохранения сектора Газы.

«С начала боевых действий 2670 палестинцев были убиты», — сказано в заявлении.

Кроме того, еще 9600 человек получили серьезные ранения.

Согласно информации минздрава палестинского анклава, такие цифры свидетельствуют о том, что данный вооруженный конфликт стал самым смертоносным из всех, которые когда либо случались в секторе Газа для обеих сторон.

Армия Израиля собирается применить в секторе Газа авиационные бомбы JDAM, а после начать наземное вторжение в регион, сообщил обладатель Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш. Уже несколько дней самолеты ЦАХАЛ сбрасывают листовки с призывом к жителям Газы эвакуироваться в Египет. Согласен ли Каир принять более миллиона беженцев, пока еще не ясно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране допустили ухудшение ситуации для Израиля.