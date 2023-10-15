Власти США начали направлять в Израиль помощь в сфере безопасности

Американские власти приступили к отправке в Израиль большей части оборонной помощи, заявил государственной секретарь США Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Каире. Его слова передает телеканал Al Jazeera.

По информации Блинкена, власти Соединенных Штатов хотят четко «дать понять, что поддерживают Израиль» в предотвращении эскалации палестино-израильского конфликта.

«Значительная часть этой помощи уже направляется», — отметил госсекретарь, добавив, что обсуждение данного вопроса будет продолжено.

В материале отмечается, что целью США также является помощь в освобождении заложников палестинской радикальной группировки ХАМАС, среди которых есть американские граждане.

До этого Блинкен говорил, что США, Израиль, Египет и ООН создают механизм для помощи сектору Газа.

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