Египет просит у США гарантий безопасности для доставки гумпомощи в сектор Газа

Египетский президент Абдель Фаттах Ас-Сиси попросил у госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена гарантий безопасности для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Его слова передает агентство Reuters.

Иных подробностей пока не приводится.

Ранее Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир готов стать посредником между Израилем и Палестиной без каких-либо условий.

Позднее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль пока не одобрил открытия гуманитарных коридоров из сектора Газа.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти страны прорабатывают с Египтом вопрос об эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом дипломат рассказал в ходе круглого стола «Россия — Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.