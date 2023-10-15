Сигналы воздушной тревоги прозвучали в израильском Ашкелоне

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в израильском городе Ашкелон и в районе неподалеку от сектора Газа. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены звучат в городе Ашкелон и в окрестностях сектора Газа», — сказано в публикации.

За некоторое время до этого истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что после сообщений о сиренах, прозвучавших на севере Израиля, с территории Ливана по Израилю было выпущено девять ракет.

До этого глава израильского министерства обороны Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ намерена уничтожить в секторе Газа все туннели палестинской радикальной группировки ХАМАС и всех ее боевиков.

Ранее в Иране допустили ухудшение ситуации для Израиля.